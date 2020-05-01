В Рязанской области коронавирусом заражено 88 детей

В Рязанской области количество детей с подтверждённым диагнозом COVID-19 выросло до 88. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщила оперативная группа регионального правительства.
На данный момент в Рязани и области коронавирус подтверждён у 923 пациентов, ещё 98 анализов направлены на подтверждение в Роспотребнадзор. Таким образом, с подтверждённым и условно подтвержёднным диагнозом в регионе 1021 человек.
Больше всего заражённых в возрастной группе от 18 до 45 лет – 380 человек. 324 пациента в возрасте от 46 до 64 лет, 109 человек в возрасте от 65 до 80 лет, 22 заболевших старше 80 лет.
Возраст заражённых детей от 9 месяцев до 17 лет.
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