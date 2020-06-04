В Рязанской области 6-летний ребёнок выпрыгнул из окна

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В селе Студенки Александро-Невского района 6-летний ребёнок получил серьёзные травмы, выпрыгнув из окна своего дома. Об этом сообщает сайт издательства «Пресса».

Мальчик находился на мансардном этаже дома, открыл пластиковое окно и прыгнул вниз. Высота до земли составляла 4,5 метра.

Ребёнок приземлился на газон. У него серьёзно повреждено лицо, в том числе выбиты зубы и сломана нижняя челюсть. Сначала пострадавшего доставили в местную больницу. Там медики провели первичную хирургическую обработку ран и противошоковую терапию. А 31 мая юного пациента доставили в Рязань, в ДОКБ им. Дмитриевой.

Сейчас ребёнок в удовлетворительном состоянии. Вместе с мальчиком в Рязани находится его отец.