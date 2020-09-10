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В Рязани заболели коронавирусом 8 сотрудников музыкального театра

7info

На 10 сентября коронавирус выявлен у 8 сотрудников музыкального театра в Рязани. Об этом на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в ВК сообщили представители регионального Минкульта. 

– С 24 августа в соответствии с приказом директора театра и требованиями Роспотребнадзора в театре приостановлены репетиции на 14 дней, – говорится в сообщении. 

Также чиновники рассказали, что в театре ежедневно проводится обработка помещений, сотрудников с температурой на работу не пускают. На входе организован контроль температуры тела, обязательно ношение масок. 

Зрителей на спектакли пускаю, при этом выполняются требования Роспотребнадзора по заполняемости зала (не более 50%). В антракте зал проветривают и обрабатывают.

Напомним, ранее о вспышке коронавируса в театре сообщила пользовательница ВК. Об этом она также написала на странице Николая Любимова. Позднее театр сообщил, что продолжает работу, выполняя все требования Роспотребнадзора.

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