В Рязани встретят десантников, вернувшихся с Парада в Москве

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Десантники, которые будут принимать участие в Параде Победы в Москве 24 июня, по возвращении пройдут маршем по Рязани. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.

Напомним, из-за коронавируса Парад в этом году в Рязани проводиться не будет. Тем не менее, по традиции, в городе встретят вернувшихся из столицы десантников. Обычно они приезжают на вокзал Рязань-2, затем проходит встреча на площади Победы, после чего десантники маршируют по Первомайскому проспекту в училище ВДВ.