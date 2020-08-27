В Рязани водитель высадил из маршрутки девушку с тремя детьми, так как у него не было сдачи с тысячерублёвой купюры. Об этом рассказал очевидец в группе Типичная Рязань.

Инцидент произошёл в микроавтобусе «Пежо», ехавшем по 71-му маршруту. Рязанец рассказал, что девушка с тремя детьми зашла в салон на остановке на улице Полетаева. Она протянула водителю 1000 рублей, но тот заявил, что у него нет сдачи. После этого пассажирка попыталась расплатиться картой, но водитель сказал, что не будет принимать таким образом оплату за четверых человек. После этого он высадил пассажиров на дороге в сторону РГРТУ.

Также очевидец сообщил, что один из пассажиров предлагал заплатить за девушку с детьми купюрой в 100 рублей, но «водитель был непреклонен».