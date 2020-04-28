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В Рязани вновь провели дезинфекцию с помощью военной техники

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В Рязани продолжают дезинфекцию города от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Для дезинфекции аэрозольным методом используют военную технику. Специальную тепловую машину предоставил Дягилевский аэродром. Во вторник, 28 апреля, был обработан маршрут, проложенный по Советскому и Октябрьскому районам. 

– Дезинфекция аэрозольным методом проходит во всех районах города, работы проводятся при благоприятных погодных условиях, – говорится в сообщении пресс-службы администрации Рязани.

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