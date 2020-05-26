В Рязани вновь будут отключать электричество

-

В среду, 27 мая, в посёлке Борки в Рязани будут отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, причина отключения – работы на воздушной линии. Их будут вести сотрудники МУП «РГРЭС».

Света не будет с 09.30 до 16.00 в домах №№35, 35, 39, с 47 по 49, с 51 по 55, 60, 63 на улице 3-й район; в домах с 1 по 5, с 7 по 22, с 24 по 31, 33, с 35 по 38А, 40, 40А, с 43А по 52, 54, 56, 60 на улице 4-й район. Кроме того, электричество отключат в домах с 1А по 6, с 8 по 41А на улице 5-й район и в домах с 1 по 6, 8, с 10 по 27А, 30, 31А, 63, 64А на улице 6-й район.