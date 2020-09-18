В Рязани установили памятник «Макарычу»

В пятницу, 18 сентября, в рамках празднования 80-летия 43 Центра боевого применения и переучивания лётного состава Дальней авиации в Рязани открыли памятник «Макарычу». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Макарыч – герой легендарного фильма о Великой Отечественной войне «В бой идут одни старики» режиссёра Леонида Быкова. Роль механика Макарыча, который ждал пилотов из боя на земле, сыграл актёр Алексей Макарович Смирнов.

Смирнов и сам прошёл войну, он кавалер двух орденов Славы, один из самых любимых многими советских актёров.

Памятник «Макарычу» установлен на территории военного аэродрома в Дягилеве.