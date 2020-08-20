В Рязани стартовал областной педагогический форум «Образование-2020»

В четверг, 20 августа, прошло торжественное открытие областного педагогического форума «Образование –2020». В этом году из-за пандемии коронавируса форум пройдет в очно-дистанционном формате.

В работе форума приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, депутат Госдумы РФ, председатель региональной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Елена Митина, заместитель председателя правительства региона Роман Петряев, министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, руководители и педагоги образовательных учреждений региона.

В своем приветственном слове Николай Любимов отметил, что рязанские педагоги достойно справились с вызовом времени и успешно преодолели все сложности, связанные с переводом обучения в дистанционный формат.

– Опыт, который мы пережили, показывает, что исключительно онлайн-образование никогда не заменит живого общения с учителем. Но сейчас мы должны научиться сочетать привычные формы с онлайн-обучением. Я надеюсь, что это у нас получится, – отметил губернатор.

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Говоря о развитии региональной системы образования в целом, Николай Любимов отметил, что Президентом РФ Владимиром Путиным поставлены серьезные стратегические задачи, которые должны неукоснительно выполняться.

– Сегодня для этого есть много возможностей, которые заключены, в том числе, в профильных национальных проектах. Для их реализации в текущем году из федерального бюджета привлечено свыше 1 млрд. 51 млн. руб. Еще более 580 млн – из областного, – рассказал глава региона.

В рамках нацпроектов ведется строительство очень важных для Рязанской области объектов. В 2020 году в эксплуатацию будут введены 5 пристроек к детским садам в Рязани и 2 к зданиям яслей в Мурмино и в городе Рыбном. Идет строительство детского сада в микрорайоне ДПР-7. Строительство еще восьми аналогичных объектов будет начато в ближайшее время. Первого сентября приступят к работе новые школы в Горроще, селе Незнаново Кораблинского района и селе Дядьково Рязанского района.

В рамках укрепления материально-технической базы учреждений образования регион получил субсидию из федерального бюджета на внедрение модели цифровой образовательной среды в 85 организациях области. С 1 сентября начнут работу 42 центра цифрового и гуманитарного образования, созданные на базе школ в сельской местности и поселках городского типа. Это позволит обеспечить качественное образование школьников по программам цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей.

Говоря об изменениях, произошедших за этот год в системе образования, Елена Митина отметила, что переход в связи с пандемией на дистанционный формат работы выявил целый ряд вопросов, связанных с рабочим временем, местом работы, оплатой труда.

– Поэтому Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной и удаленной работы. Такие изменения будут способствовать защите прав работников при переводе их на новый формат работы, – подчеркнула парламентарий.

Ещё одна проблема, которую высветил переход на дистанционное обучение, это умение педагогов использовать современные технологии. По мнению Елены Митиной, для её решения система повышения квалификации должна перейти на более качественный уровень.

По-прежнему в регионе остро стоит вопрос дефицита квалифицированных педагогических кадров, особенно в сельской местности. Определенные шаги в этом направлении сделаны.

– С этого года мы начали реализацию проекта «Земский учитель». Принят федеральный закон, разрешающий студентам преподавать в школах и вести отдельные кружки и факультативы. Однако, порядок допуска студентов к педагогической деятельности Минпросвещения совместно с Минтрудом еще не разработали, что существенно тормозит реализацию данного закона, – подчеркнула депутат.

Елена Митина отметила, что для обеспечения кадрами очень важное значение имеет заработная плата. Парламентарий рассказала, что в осеннюю сессию Госдума планирует рассмотреть правительственный законопроект, наделяющий кабинет министров правом устанавливать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, включая требования к установлению должностных окладов, ставок заработной платы, применяемым перечням и условиям назначения выплат компенсационного и стимулирующего характера. Параллельно до 1 ноября правительство соберет предложения ведомств, Профсоюзов, общественности по данному вопросу. По мнению депутата, это должно будет способствовать установлению единой отраслевой системы оплаты труда.

– Новый учебный год, безусловно, будет отличаться от предыдущих. И не только потому, что дети соскучились по педагогам и родители с большой радостью приведут детей в образовательные учреждения, но и благодаря тем нововведениям, которые еще в январе 2020 года наш президент предложил во время оглашения послания Федеральному собранию. Начнется реализация закона о воспитательной работе, все ученики младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, классные руководители получат доплату в размере 5000 руб. за свою работу, – рассказала Елена Митина.

В заключение парламентарий пожелала педагогам интересного и плодотворного учебного года, профессиональных успехов, здоровья и благополучия.

После торжественного открытия форума лучшим педагогам Рязанской области были вручены региональные и ведомственные награды.

В рамках форума запланированы секционные заседания и муниципальные августовские совещания более чем для 16000 педагогических работников. С учетом эпидемиологической ситуации большинство из них будут проведены в онлайн-формате.