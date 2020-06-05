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В Рязани сотрудники Роспотребнадзора обратились к населению в прямом эфире

7info7
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4 июня  в социальной сети ВК и на YouTube канала «Цифровой регион» состоялся прямой эфир с представителями Роспотребнадзора. В диалоге участвовали заместитель руководителя Роспотребнадзора по Рязанской области Ирина Котова и заместитель начальника отдела Роспотребнадзора по Рязанской области Наталья Гришкова.

Многих участников эфира волновал вопрос о ношении масок. По авторитетному мнению сотрудников надзорного органа ношение масок сейчас  — это обязательное условие жизни.

– Если мы откажемся от рекомендаций Роспотребнадзора  и снимем маски, то мы так и останемся на первом этапе снятия ограничений, – заявила Ирина Котова.

Рязанская область пока находится на первом этапе снятия ограничений. В этой связи сотрудницы ведомства пояснили, как должны вести себя люди, которые уже вышли на работу.

-– Сейчас у нас открылись салоны красоты, прачечные бани, ярмарки, поэтому необходимо соблюдение масочного режима, который введен губернатором области Николаем Любимовым. На всех предприятиях весь персонал должен быть обеспечен одной маской на каждые 3 часа работы – это главное условие труда. На предприятиях должен быть организованный сбор одноразовых масок. Также нужно соблюдать режим проветривания, перерывы во время работы для обработки помещения антисептиками и социальное дистанцирование, — подчеркнула Наталья Гришкова.

Ирина Котова обратила особое внимание на  работу салонов красоты:

— В  нынешних реалиях они должны работать строго по записи. Время между клиентами должно составлять минимум 20 минут. После каждого клиента мастер должен провести  санитарную обработку – включить бактерицидную лампу и рециркулятор воздуха, убраться с применением дезинфицирующих средств, — резюмировала чиновница.

Открытие детских садов, ресторанов и кафе планируется на третьем этапе снятия ограничительных мер. Пока они закрыты. Однако почти всем заведениям общепита разрешено работать на вынос, опять же со строжайшим соблюдением мер безопасности.  Также масочный режим строго обязаны соблюдать водители такси.

На сайте ведомства описаны правила, которые необходимо соблюдать. Главный урок, который население должно усвоить  — научиться жить по-новому, соблюдать гигиену!

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