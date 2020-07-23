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В Рязани проводят уборку городских территорий и окос травы

7info7

В Рязани в круглосуточном режиме проводится уборка территории. 22 июля с городских улиц было вывезено 150 кубометров смёта и грунтовых наносов, а также 12 кубических метров мусора. Уборочный рейд осуществлялся на улицах Вокзальной, Гагарина, Новоселов и Московском шоссе.

В этот день также проводился окос травы. Приведены в порядок улицы Право-Лыбедская, Полонского, Первомайский проспект, Московское шоссе, Дзержинского, Пушкина, Спортивная, Черновицкого, Нахимова, Белякова, Зубковой. В парках Морской Славы и Советско-Польского братства по оружию, а также в сквере у пруда Серая шейка также покошены газоны.

Аварийные деревья, были спилены и вывезены из Центрального парка культуры, а также с улиц Новоселов и Белякова.

Приведено в порядок более 100 метров дорожного полотна на улицах Рязанской, Пушкина и Семашко.

В пятницу, 24 июля, запланированы работы по прополке цветников на Соборной, в сквере Скобелева и парке Гагарина. Другие районы города будут также задействованы в генеральной уборке.

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