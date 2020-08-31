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В Рязани прошёл монопородный фестиваль собак «Вестик-Фестик-2020»

7info

В воскресенье, 30 августа, около Лесопарка в Рязани уже в третий раз прошёл «Вестик-Фестик» – фестиваль собак довольно редкой породы вест хайленд уайт терьер. Об этом РИА «7 новостей» сообщили организаторы. 

Собачки из Рязани, Коломны, Касимова и Рыбного вместе со своими хозяевами получили массу положительных эмоций от очередной встречи. Вестики, как ласково называют эту породу, знакомую многим по фильму «Астерикс и Обеликс», соревновались в конкурсах на скорость, проходили полосу препятствий. А хозяева участвовали в интеллектуальной викторине об этой породе.

– Мы проводим данное мероприятие, так сказать, на общественных началах, – рассказывает Дмитрий Беляев, организатор фестиваля (агентство «КБ праздников»). –  Я сам являюсь счастливым владельцем вестика – девочки Петры. И поэтому мне просто приятно организовывать такие встречи для собачек нашей породы. Классно, когда много таких же песиков гуляет и общается вместе, а хозяева делятся опытом. Очень мило это всё получается. Будем продолжать раз в полгода собирать вест хайленд уайт терьеров вместе в Рязани.

Организаторы «Вестик-Фестика» благодарят партнёров фестиваля за призы: интернет-магазин «Анималия» и зоосалон «Цезарь».

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