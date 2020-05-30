В Рязани начали сносить дом, в котором жил Константин Симонов

В субботу, 30 мая, в Рязани начали сносить дом, где жил Константин Симонов. Об этом сообщается в группе Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
По информации градозащитников, это дом №14 на улице Садовой в центре Рязани. Они также сообщили, что в 2017 году дом был подожжён с нескольких сторон.
Особое внимание активисты обращают на то, что дом поэта Константина Симонова сносят в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Также напомним, что сегодня начали снос дома №10 на улице Садовой.
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