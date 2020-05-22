В Рязани начали капитальный ремонт улицы Забайкальской

На улице Забайкальской в Рязани начали капитальный ремонт дорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
По информации мэрии, работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Предстоит отремонтировать участок от разворотного разворотного круга 1-го троллейбуса до перекрёстка (круга) с улицей Авиационной. Длина участка – почти 1,5 километра.
Сейчас подрядчик снимает верхний слой старого асфальта. Планируется уложить новое дорожное покрытие, установить бордюры, сделать съезды, подъездные карманы к остановкам и тротуары.
Кроме того, заключены контракты на ремонт улиц Щедрина и Высоковольтной.
– В ближайшее время бригады выйдут на объекты, – говорится в сообщении администрации Рязани.
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