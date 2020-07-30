В Рязани ищут пропавшего мужчину

В Рязани пропал 76-летний Михаил Ефимович Тимофеев. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Местонахождение пенсионера неизвестно со среды, 29 июля.

Приметы пропавшего: рост – 1 метр 70 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые.

В день исчезновения Тимофеев был одет в рубашку в светло-голубую клетку, тёмные спортивные штаны с лампасами. На голове у мужчины – белая кепка.