В Рязани ищут пропавшего мужчину

В Рязани пропал 76-летний Михаил Ефимович Тимофеев. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
Местонахождение пенсионера неизвестно со среды, 29 июля.
Приметы пропавшего: рост – 1 метр 70 сантиметров, телосложение нормальное, волосы седые, глаза голубые.
В день исчезновения Тимофеев был одет в рубашку в светло-голубую клетку, тёмные спортивные штаны с лампасами. На голове у мужчины – белая кепка.
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