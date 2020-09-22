В Рязани ищут очевидцев ДТП, в котором погибла пенсионерка

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев ДТП в Рязани, в результате которого погибла 71-летняя женщина. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

ДТП случилось 16 сентября в 19.55 у дома №6 строение 36 на улице Южный промузел. Пенсионерку сбил автомобиль «Лада Калина» под управлением 33-летнего рязанца. От полученных травм она погибла.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят звонить по номеру: (4912)29-97-56 или прийти лично по адресу: г. Рязань, улица Фирсова, 12, к.1.