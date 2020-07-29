В Рязани автомобиль сбил женщину с ребёнком

На улице Зубковой в Рязани автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с ребёнком. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в среду, 29 июля, в 08.45 у дома №19А на улице Зубковой. Наезд на 59-летнюю женщину и 5-летнего ребёнка совершила 21-летняя рязанка, управлявшая автомобилем «Мицубиси Кольт».

Ребёнка с места происшествия доставили в больницу, женщине была оказана медицинская помощь.

– По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства уточняются, – говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД.