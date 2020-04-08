В Рязани 8 апреля продезинфицировали 33 детские и спортивные площадки и 43 остановки

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В Рязани продолжается дезинфекция детских и спортивных площадок, а также остановок общественного транспорта для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. На сегодняшний день завершена обработка территорий в Октябрьском, Советском и Московском районах. 8 апреля специальным дезинфицирующим средством была проведена обработка 33 площадок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани. 

Также прошли дезинфекцию 43 остановочных комплекса на маршрутах в Железнодорожном и Московском районах. Содействие в обработке сотрудникам Дирекции благоустройства города оказывают специалисты МЧС.

Во время обработки остановок общественного транспорта движение автобусов и троллейбусов происходит по графику. Но при этом транспорт производит посадку и высадку пассажиров в некотором отдалении от обрабатываемых павильонов, чтобы избежать контакта горожан с дезраствором.

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