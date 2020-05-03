Воскресенье, 3 мая, 2020
20.6 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

В одном из районов Рязани коронавирусом заболели более 250 человек

7info

В Рязанской области для борьбы с коронавирусом увеличен объём резервного фонда правительства

Коронавирус
В среду, 29 апреля, на заседании Рязанской областной Думы депутаты внесли изменения в региональный бюджет текущего года. Об этом сообщает пресс-служба облдумы. В соответствии с принятыми...
Узнать больше

На пожаре в Сасовском районе пострадали люди

Новости Рязани
В понедельник, 27 апреля, в городе Сасово Рязанской области произошёл пожар. Около 23 часов загорелся блочный гараж с мягкой кровлей. Строение повреждено...
Узнать больше

Рязанские врачи сняли видео о своей работе во время коронавируса

Новости Рязани
В Рязани врачи сделали несколько видео о своей работе. Об этом сообщает ГТРК «Ока». В частности, медики рассказали, как...
Узнать больше
-

Администрация Рязани сообщила новые данные о числе заболевших коронавирусом по районам города.

По состоянию на 12 часов воскресенья, 3 мая, в городе COVID-19 выявлен у 651 человека. В целом по области заражены 1137 человек.

Лидером по числу заболевших остаётся Московский район. Здесь коронавирус зарегистрирован у 256 человек. В Октябрьском районе заболели 172 человека, в Железнодорожном – 133. Меньше всего заболевших остаётся в Советском районе города – 90 человек.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В тяжёлом состоянии находятся 48 рязанцев с коронавирусом

Новости Рязани
Врачи оценивают как тяжёлое состояние 48 рязанцев с коронавирусом. Об этом сообщила оперативная группа регионального правительства.  16 человек из...
Узнать больше

В Рязанской области потеплеет до +24°С

Новости Рязани
Днём в понедельник в Рязани и области ожидается от +19 до +24°С. Об этом сообщается в метеопрогнозе на сайте регионального управления МЧС...
Узнать больше

За неделю в Рязанской области потушили 22 загорания сухой травы

Новости Рязани
За минувшую неделю в Рязанской области было ликвидировано 22 загорания сухой травы. Площадь пожаров составила более 113 гектаров. Об этом сообщила пресс-служба...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Более 100 детей в Рязанской области сдали положительные тесты на COVID-19

Коронавирус ТОП
В Рязанской области коронавирус подтверждён у 97 детей. Ещё у четверых анализы находятся на проверке в Роспотребнадзоре. Об этом сообщила оперативная группа...
Узнать больше

В рязанских больницах находится 236 пациентов с COVID-19

Новости Рязани
По состоянию на 2 мая в рязанских больницах находится 236 пациентов с COVID-19. Об этом сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Узнать больше

В Рязанской области ожидается первая весенняя гроза

Новости Рязани
Первая весенняя гроза ожидается в Рязанской области в воскресенье, 3 мая. Об этом говорится в метеопрогнозе, размещённом на сайте регионального управления МЧС...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Что изменится в жизни россиян в мае

Акценты
Сайт Госдумы подготовил обзор законов, которые вступают в силу в мае.  Итак, что же изменится в нашей жизни в...
Узнать больше

Слава земли Рязанской. Поэты и писатели

Акценты
Литература на земле Рязанской зародилась в глубокой древности. В летописях упоминается имя Софония Рязанца – писателя конца XIV века. По разным источникам...
Узнать больше

Лариса Дуденкова: Рязанцы трезво оценили нынешнюю экономическую ситуацию и предпочли продолжить хранить деньги в банке

Акценты
Пандемия коронавируса затронула все сферы экономики, в том числе и сферу банковского бизнеса. О том, как в условиях сложной эпидемиологической обстановки работают кредитные организации...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+