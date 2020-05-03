В одном из районов Рязани коронавирусом заболели более 250 человек

Администрация Рязани сообщила новые данные о числе заболевших коронавирусом по районам города.
По состоянию на 12 часов воскресенья, 3 мая, в городе COVID-19 выявлен у 651 человека. В целом по области заражены 1137 человек.
Лидером по числу заболевших остаётся Московский район. Здесь коронавирус зарегистрирован у 256 человек. В Октябрьском районе заболели 172 человека, в Железнодорожном – 133. Меньше всего заболевших остаётся в Советском районе города – 90 человек.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram