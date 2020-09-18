В Михайлове мужчины забили насмерть табуреткой своего знакомого

В Михайловском районе задержаны подозреваемые в причинении смерти своему знакомому. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Тело 46-летнего местного жителя с травмами в области головы было найдено утром в четверг, 17 сентября, в одном из домов в Михайлове. Сразу же было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По «горячим следам» удалось задержать подозреваемых – жителей города 1985 и 1974 годов рождения. По версии следствия, в ночь на 17 сентября мужчины выпивали в доме своего знакомого. Во время застолья произошла ссора и подозреваемые жестоко избили оппонента. В том числе и табуреткой по голове.

– От полученных телесных повреждений последний скончался на месте происшествия. Злоумышленники вместе с хозяином дома скрылись, – говорится в сообщении пресс-службы СК.

Подозреваемые задержаны. В ближайшее время будет решён вопрос о заключении их под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.