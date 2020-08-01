Суббота, 1 августа, 2020
17.9 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниПроисшествия

В ДТП на улице Зубковой в Рязани пострадали четыре человека

7info

В результате ДТП на улице Зубковой в Рязани пострадали четыре человека.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в пятницу, 31 июля, в 21.30. Водитель 1995 года рождения, ехавший со стороны улицы Тимакова в сторону улицы Тимуровцев, не справился с управлением автомобилем Mitsubishi Lancer и врезался в опору уличного освещения. 

В ДТП пострадали водитель автомобиля, и его пассажирки 1997, 1950 и 1958 года рождения. Всех их доставили в больницу, последнюю женщину госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в машине ехали жених и невеста, у которых в субботу должна быть свадьба. Они ездили за пределы города, чтобы привезти в Рязань бабушек. 

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяВ Рязанском районе устранили повреждение на водопроводе
Следующая статьяРязанцы простились с Василием Фоминым

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Рязанцы простились с Василием Фоминым

Власть
В субботу, 1 августа, состоялась церемония прощания с главой Шиловского района Василием Михайловичем Фоминым. Фомин умер 30 июля на 74-м году жизни.
Узнать больше

В ДТП на улице Зубковой в Рязани пострадали четыре человека

Новости Рязани
В результате ДТП на улице Зубковой в Рязани пострадали четыре человека. По данным Госавтоинспекции, авария произошла в пятницу, 31...
Узнать больше

В Рязанском районе устранили повреждение на водопроводе

Новости Рязани
В среду, 29 июля в Льговском сельском поселении произошёл порыв водопровода, который оставил населённые пункты без водоснабжения. Об этом сообщили в администрации...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы простились с Василием Фоминым

Власть
В субботу, 1 августа, состоялась церемония прощания с главой Шиловского района Василием Михайловичем Фоминым. Фомин умер 30 июля на 74-м году жизни.
Узнать больше

В первый день августа в Рязани пройдут дожди

Новости Рязани
1 августа в Рязанской области будет облачно и дождливо. Прогноз погоды на субботу опубликовало ГУ МЧС России по Рязанской области.
Узнать больше

В Рязани начались торжества по случаю 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск

Администрация
31 июля в 137-м Рязанском гвардейском парашютно-десантном полку состоялись торжественные мероприятия, посвященные 90-летию со дня образования Воздушно-десантных войск. С праздником десантников поздравили...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Съедобное-несъедобное: как правильно собирать и покупать грибы

Акценты
Найти в лесу грибы просто, а вот отличить полезные от ядовитых — задача не из легких. Их многообразие и общие признаки порой...
Узнать больше

Как уберечь собаку от укусов насекомых

Акценты
Теплое время года нередко становится испытанием для собаководов. С наступлением тепла в повседневную жизнь вмешиваются насекомые. Они становятся особенно активными в это...
Узнать больше

Атом рядом

Акценты
С 6 июля по 20 августа 2020 года всех регионах РФ проходит конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом». Проект...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+