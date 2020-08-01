В ДТП на улице Зубковой в Рязани пострадали четыре человека

В результате ДТП на улице Зубковой в Рязани пострадали четыре человека.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла в пятницу, 31 июля, в 21.30. Водитель 1995 года рождения, ехавший со стороны улицы Тимакова в сторону улицы Тимуровцев, не справился с управлением автомобилем Mitsubishi Lancer и врезался в опору уличного освещения.

В ДТП пострадали водитель автомобиля, и его пассажирки 1997, 1950 и 1958 года рождения. Всех их доставили в больницу, последнюю женщину госпитализировали. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в машине ехали жених и невеста, у которых в субботу должна быть свадьба. Они ездили за пределы города, чтобы привезти в Рязань бабушек.