В аварии у ледового Дворца в Рязани разбились молодожёны

Вечером в пятницу, 31 июля, на улице Зубковой в Рязани, рядом с ледовым Дворцом спорта «Олимпийский», произошло серьёзное ДТП с пострадавшими. Информация об аварии появилась в социальной сети ВКонтакте.

По словам очевидцев, автомобиль «Мицубиси Лансер» врезался в столб уличного освещения. Свидетели сообщили о четверых пострадавших. На месте происшествия работали сотрудники ДПС, МЧС, скорой помощи.

Позднее ведущий и организатор свадеб Дмитрий Анохин сообщил, что в аварию попали молодожёны, у которых в субботу должна была быть свадьба.

– Страшная авария разбила в прах всё предстоящее торжество, – написал Анохин.

По его словам, к свадьбе готовились ещё с января. Пострадавших зовут Настя и Илья. Вечером в пятницу они собирались поехать в область за бабулями.

– Звонка всё не было и я решил сам набрать… Звоню…У невесты отключен. Звоню Илье, Настя берёт трубку, рыдая, кричит : «Мы разбились», – описал произошедшее Дмитрий.

Он также сообщил, что все остались живы, хоть и получили травмы.

Фото: Александр Иванов из группы Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР