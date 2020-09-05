В центре Рязани закрыли кафе из-за нарушений карантинных норм

В Рязани приостановили деятельность кафе ООО «Турбина», которое находится на улице Маяковского в центре города. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

В ходе проверки сотрудники ведомства выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований и мер, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). После этого юрлицу временно запретили работу, а документы передали в суд.

Советский районный суд Рязани, рассмотрев дело, принял решение о приостановки деятельности кафе на улице Маяковского на 10 суток.