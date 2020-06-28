В центре Рязани устроили «выставку» потерянных в луже автомобильных номеров

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На перекрёстке улиц Ленина и Вознесенской в центре Рязани устроили настоящую «выставку» потерянных в луже автомобильных номеров. Об этом сообщается в группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР.

– Парад потерянных номеров, – написано в ВК.

Автомобильные номера найденные после сильного дождя, рязанцы поставили на выступ в стене дома рядом с перекрёстком. Напомним, вчера РИА «7 новостей» опубликовало видео потопа на перекрёстке у ТЦ «Атрон».

Фото: Сергей Петрович