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Новости РязаниОбщество

В центре Рязани установят новый светофор

7info

На перекрёстке улиц Ленина и Праволыбедской в Рязани установят новый светофор. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского ОНФ. 

Перекрёсток находится рядом со школой №7. По данным Госавтоинспекции, в этом месте сложился очаг аварийности. Решить проблему поможет установка светофора.

По словам начальника управления благоустройства Рязани, светофор должен появиться до конца 2020 года. 

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Напомним, сейчас на перекрёстке есть нерегулируемые пешеходные переходы. Также установлен специальный световой указатель наличия пешеходного перехода.

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