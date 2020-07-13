В администрации Рязани прокомментировали кражу кровли с павильона в Торговом городке

Пресс-служба администрации Рязани прокомментировала ситуацию с пропажей кровли с павильона №23 в Торговом городке.
Напомним, тревогу подняли градозащитники. Именно они сообщили, что со здания пропала металлическая кровля.
В мэрии Рязани сообщили, что было проведено обследование объекта и составлен соответствующий акт. Часть металлической кровли действительно была снята со здания и складирована недалеко от него.
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