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Новости РязаниПроисшествия

В администрации Рязани прокомментировали кражу кровли с павильона в Торговом городке

7info

Пресс-служба администрации Рязани прокомментировала ситуацию с пропажей кровли с павильона №23 в Торговом городке.

Напомним, тревогу подняли градозащитники. Именно они сообщили, что со здания пропала металлическая кровля. 

В мэрии Рязани сообщили, что было проведено обследование объекта и составлен соответствующий акт. Часть металлической кровли действительно была снята со здания и складирована недалеко от него. 

– По факту противоправных действий третьих лиц, допущенных в отношении муниципального имущества, предприятием написано заявление в правоохранительные органы, – говорится в сообщении администрации Рязани.

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