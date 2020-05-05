Ушёл из жизни Почётный гражданин Рязани Владимир Инюцын

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Во вторник, 5 мая, в возрасте 93 лет скончался Почётный гражданин Рязани Владимир Инюцын. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

РИА «7 новостей» выражает соболезнования родным и близким покойного.

Справка:

Инюцын Владимир Андреевич, полковник в отставке, научный сотрудник экскурсионно-методического отдела филиала «Музей истории Воздушно-десантных войск» ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны России, участник Великой Отечественной войны. Родился 22 февраля 1926 года в городе Кзыл-Орда, Республики Казахстан. На военной службе с ноября 1943 года по октябрь 1976 года.

Полковник Инюцын Владимир Андреевич прослужил и проработал в Воздушно-десантных войсках более шестидесяти лет. Активный участник Великой Отечественной войны. Воевал в составе 9-й гвардии армии, участвовал в освобождении от фашистских захватчиков в Венгрии, Австрии, Чехословакии.

В послевоенные годы продолжил службу в частях и соединениях Воздушно-десантных войск. Завершил службу старшим преподавателем Рязанского Высшего Воздушно-десантного училища. Имеет хорошую теоретическую и методическую подготовку. Все виды учебных занятий проводил интересно, содержательно. Среди преподавательского состава кафедры, командиров и курсантов пользовался заслуженным авторитетом, щедро делился своим жизненным и педагогическим опытом.

После увольнения из Вооруженных Сил, находясь на заслуженном отдыхе, связи с Воздушно-десантными войсками не порвал, продолжил работу в Музее истории Воздушно-десантных войск.

За время пребывания в должности научного сотрудника, экскурсовода филиала «Музей истории Воздушно-десантных войск» провел огромную работу по сбору, обработке и систематизации материалов по истории Воздушно-десантных войск, что существенно обогатило выставочные фонды музея. Провел более 2 500 обзорных и тематических экскурсий, разработал более сотни рабочих проектов музейных экспозиций по воздушно-десантной тематике. За активную многолетнюю работу неоднократно поощрялся командованием и местными органами власти. Имеет более 40 государственных наград. За время работы в музее внес значительный научный и методический вклад в развитие военно-патриотической работы. Является активным участником Совета ветеранов ВДВ.

За успехи в музейной деятельности присвоено почетной звание «Заслуженный работник культуры». 17 февраля 2016 года Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Почета.

Инюцыну Владимиру Андреевичу присвоены награды: Медаль «За отвагу» 4 мая 1945 года, Медаль «За боевые заслуги» 22 мая 1945 года, Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 10 апреля 1946 года, Медаль «За боевые заслуги» 26 апреля 1947 года, Медаль «За взятие Вены» 15 июня 1947 года, Юбилейная медаль «XXX лет Советской Армии и Флота» 6 ноября 1948 года, Юбилейная медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР» 17 мая 1958 года, Медаль «За безупречную службу II степени» 17 января 1959 года, Медаль «За безупречную службу I степени» 22 января 1964 года, Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 7 ноября 1965 года, Юбилейная медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР» 22 февраля 1968 года, Юбилейная медаль «За воинскую доблесть в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» 16 апреля 1970 года, Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 6 мая 1975 года, Медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР» 22 февраля 1977 года, Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР» 3 января 1979 года, Орден «Отечественной войны II степени» 11 марта 1985 года, Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 7 апреля 1985 года, Юбилейная медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР» 20 февраля 1988 года, Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 24 января 1992 года, Юбилейная медаль «50 лет Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 22 марта 1995 года, Медаль Жукова 19 февраля 1996 года, Юбилейная Медаль «60 лет Победы Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 21 марта 2005 года, Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 2 августа 2006 года, Юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 25 февраля 2010 года, Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 26 февраля 2015 года, орден Почета 17 февраля 2016 года.

Инюцын Владимир Андреевич был поощрен Знаком Губернатора Рязанской области «За усердие», Медалью «Ветеран труда» 30 декабря 1987 года (Рязанским облисполкомом), Медалью «Ветеран труда» 1 октября 1989 года (Рязанским облисполкомом), Медалью «За ратную доблесть» 15 июля 2004 года (Движением «Боевое Братство»).

Награжден Памятным знаком «За заслуги» (Общественной организацией ветеранов ВС РФ), Памятной медалью «Воздушно-десантным войскам 75 лет» 2 августа 2005 года, Медалью «Генерал армии Маргелов» 28 апреля 2005 года (Командующим ВДВ), Знаком отличия «За заслуги» 28 сентября 2006 года (Командующим ВДВ), Медалью «За участие в военном параде в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 31 декабря 2014 года (Министром обороны), Медалью «Памяти героев Отечества» 25 апреля 2015 года (Министром обороны), Медалью «85 лет Воздушно-десантным войскам» 2-й степени 2 августа 2015 года.

А также был награжден Медалью «За верность десантному братству» 7 января 2008 года (Общероссийским Союзом общественных объединений ветеранов десантных войск), Орденом «Генерал армии Маргелов» 15 февраля 2010 года (Всероссийской общественной организацией Совет ветеранов ВДВ России), Юбилейной медалью «80 лет Воздушно-десантным войскам» 2 августа 2010 года (Общероссийской общественной организацией Совет ветеранов ВДВ России), Медалью «За верность десантному братству» 17 февраля 2011 года (Общероссийской общественной организацией Совет ветеранов ВДВ России).

Инюцыну Владимиру Андреевичу также присвоены награды: Памятный знак «75 лет ВДВ» (Интернет-проектом «Десантура.ру») 2 августа 2005 года, Знак «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», Нагрудный знак «65 лет Великой Победы» 8 мая 2010 года, Знак «Фронтовик 1941-1945» 9 мая 2000 года (Российским организационным комитетом празднования 55-й годовщины победы), Юбилейный памятный знак в честь 40-летия Победы в ВОВ 30 декабря 1985 года.

Вручены Благодарность в связи с 64-летием победы в ВОВ 24 апреля 2009 года (приказ Министра Обороны РФ), Почетная грамота Главкома Сухопутных войск 6 июля 2005 года, Ценный подарок Постановлением Губернатора Рязанской области 19 февраля 2003 года ко Дню защитника Отечества, Ценный подарок Рязанской областной Думы ноябрь 2005 года (87 лет РВВДКУ), Грамота Командующего ВДВ июля 2017 года (45 лет Музея ВДВ).

Решением Рязанской городской Думы от 26 июля 2018 года №282-II полковнику в отставке, научному сотруднику экскурсионно-методического отдела филиала «Музей истории Воздушно-десантных войск» ФГБУ «ЦМВС РФ» Минобороны России, участнику Великой Отечественной войны Инюцыну Владимиру Андреевичу присвоено звание «Почетный гражданин города Рязани» за большой вклад в общественную деятельность, направленную на нравственно-патриотическое воспитание подрастающего поколения.

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