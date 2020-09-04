Свежая информация о возрасте заболевших коронавирусом рязанцев

Оперативная группа правительства Рязанской области сообщила свежие данные о возрасте заболевших коронавирусом.

На 11 часов пятницы, 4 сентября, в Рязани и области выявлено 7 тыс 278 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Самая многочисленная группа заболевших COVID-19 в возрасте от 46 до 64 лет. Таких 2 тыс 914 человек.

В возрасте от 18 до 45 лет заразились 2 тыс 342 человека, в возрасте от 65 до 80 лет – 1151 человек.

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Старше 80 лет 280 жителей Рязанской области, у которых выявлен коронавирус. Кроме того, заразился 591 ребёнок.