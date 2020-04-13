Стало известно, как рязанцы заразились коронавирусом

7info

Волонтёрам-медикам и больнице имени Семашко передали новые автомобили

Новости Рязани
10 апреля региональное отделение партии «Единая Россия» передало новые автомобили областной клинической больнице имени Н.А. Семашко и волонтерам-медикам. Лидер рязанских единороссов Аркадий...
Узнать больше

В Скопинском районе дезинфицируют дороги

Новости Рязани
Для профилактики распространения коронавирусной инфекции в Скопинском районе продолжают проводить дезинфекцию.  Об этом РИА «7 новостей» сообщили в районной администрации.
Узнать больше

Назначен прокурор Ряжского района

Новости Рязани
В Рязанской области назначен прокурор Ряжского района. Эту должность занял старший советник юстиции Сергей Николаевич Колесников.
Узнать больше
-

Показатель заболеваемости коронавирусом в Рязанской области составляет 8 на 100 тысяч населения. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева. 

На 13 апреля в регионе зарегистрировано 89 случаев COVID-2019. Десять пациентов заболели после поездки за границу, 22 выезжали в другие регионы, 44 человека после контакта с заражёнными, у 13 человек коронавирус был выявлен при обследовании при внебольничной пневмонии. 

Среднеобластные показатели заболеваемости превышены в Захаровском, Рязанском, Клепиковском, Михайловском, Скопинском, Пронском районах и в Скопине. 

У 20% заражённых заболевание проходит бессимптомно.

‡агрузка...

Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Стало известно, как рязанцы заразились коронавирусом

Новости Рязани
Показатель заболеваемости коронавирусом в Рязанской области составляет 8 на 100 тысяч населения. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщила руководитель регионального...
Узнать больше

В Рязанской области утверждены правила поведения во время режима повышенной готовности из-за COVID-19

Коронавирус Рязань
В Рязанской области  утверждены «правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности для органов управления и сил...
Узнать больше

Рязанки записали танцевальный клип во время режима самоизоляции

Новости Рязани
При записи рязанки соблюдали режим самоизоляции. Некоторые из них танцевали на балконах, одна на окне. Правда, были также танцы на пустой детской площадке
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

В Рязанской области утверждены правила поведения во время режима повышенной готовности из-за COVID-19

Коронавирус Рязань
В Рязанской области  утверждены «правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности для органов управления и сил...
Узнать больше

Рязанские следователи просят помочь в поисках пропавшего рыбака

Новости Рязани
Рано утром 10 марта 2020 года мужчина уехал на рыбалку. На следующий день его автомобиль был найден на берегу реки Пра у села Гришино
Узнать больше

В Рязанской области задействовано 137 коек из 620, развёрнутых из-за коронавируса

Власть
Губернатор Рязанской области провёл очередное заседание областного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом Николай...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Пасха. Мифы и традиции Великого праздника

Акценты
В трудное время, которое нам приходится переживать этой весной, всем необходимы дополнительные силы. Где же взять их, как не в обращении к...
Узнать больше

Тест на коронавирус

Акценты
Москва. Четверг, 9 апреля. Днем я отправился сдавать тест на коронавирус. Принять это решение было непросто. И...
Узнать больше

Участники проекта «МедиаКВН» пообщались с директором Рязанской лиги КВН Алексеем Жегловым

Акценты
В среду, 8 апреля, в рамках проекта Программа профессиональной ориентации молодёжи «МедиаКВН»,  состоялась онлайн-беседа участников проекта с директором Рязанской лиги Международного союза КВН Алексеем...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязанской области утверждены правила поведения во время режима повышенной готовности из-за COVID-19

Рязанки записали танцевальный клип во время режима самоизоляции

Соцсети: под Рязанью из-за пала травы сгорел мост