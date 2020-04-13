Стало известно, как рязанцы заразились коронавирусом

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Показатель заболеваемости коронавирусом в Рязанской области составляет 8 на 100 тысяч населения. Об этом во время заседания оперативного штаба сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Лариса Сараева.

На 13 апреля в регионе зарегистрировано 89 случаев COVID-2019. Десять пациентов заболели после поездки за границу, 22 выезжали в другие регионы, 44 человека после контакта с заражёнными, у 13 человек коронавирус был выявлен при обследовании при внебольничной пневмонии.

Среднеобластные показатели заболеваемости превышены в Захаровском, Рязанском, Клепиковском, Михайловском, Скопинском, Пронском районах и в Скопине.

У 20% заражённых заболевание проходит бессимптомно.