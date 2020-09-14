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Новости РязаниПроисшествия

Со счёта рязанца похитили 750 тысяч рублей

7info

Полицейские Рязанской области расследуют дистанционное мошенничество, в ходе которого с банковского счета рязанца похитили 750 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. 

Сотрудники УМВД России по Рязанской области расследуют совершенное накануне мошенничество, в ходе которого злоумышленник, представившись специалистом службы безопасности банка, завладел сбережениями 28-летнего рязанца.

В полицию обратился 28-летний программист, который сообщил, что после общения по телефону с незнакомцем, представившимся работником службы безопасности банка, у него похитили 750 тысяч рублей. Выяснилось, что звонивший сообщил рязанцу, что кто-то пытается несанкционированно перевести его деньги. Напугав таким способом человека, звонивший, чтобы, якобы, обезопасить сбережения, просил сообщить сведения о банковской карте и следовать его указаниям.

Выполнив ряд действий «по диктовку» звонившего, пострадавший передал ему право доступа к сбережениям и злоумышленник их похитил.

Когда все указания были выполнены связь прервалась. Денег на счету уже не было.

Оперативники уголовного розыска зафиксировали все обстоятельства преступления. Принимаются меры по установлению личности злоумышленника.

По факту мошенничества решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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