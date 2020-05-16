СК проверит жалобы бригад скорой помощи в Рязани на неполные выплаты

В Рязани сотрудники Следственного комитета проведут проверки после жалоб на невыплату денег сотрудникам скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.
Ранее в интернете появилась информация о том, что сотрудники скорой, работающие с заражёнными COVID-19, либо вовсе не получили, либо получили в неполном размере обещанные деньги. Напомним, о выплатах медикам говорил президент России Владимир Путин.
Следователи установят «размеры существующих задолженностей и иные обстоятельства, повлекшие нарушение прав медработников». Выявленным нарушениям дадут правовую оценку, после чего будет принято процессуальное решение.
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