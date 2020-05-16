Шестеро рязанцев с COVID-19 подключены к ИВЛ

В тяжёлом состоянии в больницах Рязани находится 21 пациент с COVID-19. Шестеро подключены к аппаратам ИВЛ. Об этом в субботу, 16 мая, сообщила оперативная группа правительства Рязанской области.
Всего на этот день в больницах находится 231 пациент с коронавирусом. 13 из них – дети.
В удовлетворительном состоянии 35 человек, состояние 175 пациентов медики оценивают как средней степени тяжести.
Остальные заражённые коронавирусом рязанцы находятся дома, госпитализация им не требуется.
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