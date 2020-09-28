С 1 октября правительство Рязанской области перейдёт на электронный документооборот

С 1 октября правительство Рязанской области и центральные исполнительные органу госвласти перейдут на электронный документооборот. Соответствующее распоряжение правительства подписал 28 сентября губернатор Николай Любимов.

С этого дня письма органам власти предписано направлять с помощью межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства Рязанской области (МСЭДД Рязанской области). Исключения составят только письма, содержащие информацию ограниченного доступа — персональные данные, коммерческую тайну и иную конфиденциальную информацию.

Также в бумажном виде будут направляться письма, для согласования кандидатур в консультативные и координационные органы, рабочие группы, образуемые губернатором и правительством Рязанской области.