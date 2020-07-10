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Рынок труда Рязанской области восстанавливается: количество вакансий выросло сразу на 41%

7info
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

Эксперты hh.ru, портала по поиску работы и сотрудников, проанализировали ситуацию с трудоустройством в Рязанской области в первый летний месяц. Ключевой вывод: с ослаблением ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, рынок труда области постепенно начал восстанавливаться, и по темпам роста числа вакансий обгоняет Россию в целом (+34% в июне по стране). 

Количество открытых вакансий в Рязанской области в июне 2020 года увеличилось на 41% по сравнению с маем (напомним, что, начиная с марта, количество вакансий в регионе постоянно сокращалось). При этом на докризисный уровень область пока не вышла: так, год назад вакансий было на 7% больше. В целом по России количество вакансий в июне выросло на 34% по сравнению с маем, но сократилось на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.  

Количество резюме в июне в Рязанской области тоже выросло – на 5% по сравнению с маем и на 10% по сравнению с июнем прошлого года. По России в целом – на 5% и на 14% соответственно. 

Чаще всего в июне компании Рязанской области искали специалистов из профессиональных сфер «Рабочий персонал» (24% от общего числа вакансий в регионе), «Продажи» (21%), «ИТ, телеком» (12%), «Производство» (10%) и «Строительство, недвижимость» (8%). 

Среди соискателей наиболее популярными оказались профессиональные сферы «Продажи» (14% от общего числа резюме в регионе), «Начало карьеры, студенты» (11%),  «Административный персонал» (10%), «Транспорт, логистика» (7%) и «ИТ, телеком» (6%).

Наиболее сильно в июне по сравнению с маем вырос спрос на специалистов профессиональных сфер «Спорт, фитнес, красота» (сразу +188%), «Госслужба, некоммерческие организации» (+155%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+131%), «Автомобильный бизнес» (+80%) и «Начало карьеры, студенты» (+65%). 

– Отмечу, что спрос на медиков по-прежнему остается высоким, хоть и не таким скачкообразным, как предыдущие месяцы. Например, в июне по сравнению с маем вакансий для врачей, фармацевтов, младшего и среднего медперсонала было открыто на 26% больше, – добавляет Анна Зубкова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье. 

С точки зрения количества открытых резюме наиболее яркую положительную динамику показали «Начало карьеры, студенты» (+20% по сравнению с маем), «Наука, образование» (+16%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+9%), «Рабочий персонал» (+9%) и «Спорт, фитнес, красота» (+7%).

Конкуренция среди соискателей Рязанской области в июне составила 7,3 резюме на вакансию, что меньше, чем месяц назад (9,7). Это говорит о несколько повышенном уровне конкуренции в пользу работодателя.

Очевидный профицит кадров в регионе наблюдается в профсфере «Высший менеджмент» (19 резюме на вакансию), также высокая конкуренция наблюдается в сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа» (18) и «Административный персонал» (14). При этом острый кадровый дефицит по-прежнему испытывает «Рабочий персонал» (0,8). 

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