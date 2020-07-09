Рязанскую клинику оштрафуют на крупную сумму за участие в картеле

-

Рязанскую клинику ООО «МЕДСИ+» (в настоящее время ООО «Клиника МЕД+») оштрафуют на 1 млн 127 тыс 168,86 рублей за участие в картельном сговоре. Об этом сообщила пресс-служба УФАС России по Рязанской области.

Картельный сговор был выявлен ещё в 2018 году. Медицинские учреждения договорились между собой об определении победителей торгов. Участники торгов должны были шагать по одному разу, а последних ход делал определённый заранее победитель.

Когда о сговоре стало известно, на ООО «МЕДСИ+» был наложен штраф. Решение о наказании клиника оспорила в Арбитражном суде Рязанской области. Представитель организации просил снизить сумму, мотивируя это тем, что ООО не было организатором картеля и допустило подобное нарушение впервые.

Суд решил оставить назначенный ранее штраф без изменений.