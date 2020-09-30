Рязанского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов

Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 1 квартале 2020 года в рамках осуществления предпринимательской деятельности подозреваемым были выставлены счета-фактуры с выделением суммы НДС. При этом в нарушение требований налогового законодательства предпринимателем не была представлена в налоговый орган декларация, налог на общую сумму 2,8 миллиона рублей не исчислен и не уплачен в бюджет.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор доказательств вины подозреваемого. В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты исчерпывающие меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации.

Расследование уголовного дела продолжается.