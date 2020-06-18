Рязанский губернатор определился с новым сенатором

– Она практически всю жизнь проработала в сфере здравоохранения, обладает юридическими знаниями, знаниями бюджетной системы, – отметил глава региона. – Надеюсь, что она будет представлять Рязанскую область в Совете Федерации на достаточно высоком уровне, потому что здравоохранение и его развитие для нашего региона очень важно. Нам необходимо вопросы здравоохранения и другие вопросы социальной направленности решать очень активно, очень профессионально, очень настойчиво, и я думаю, что Ирина Александровна с этой ролью справится.