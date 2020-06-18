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Рязанский губернатор определился с новым сенатором

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Новым членом Совета Федерации от Рязанской области назначены Ирина Петина. Постановление губернатора опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Ирина Петина

Напомним, ранее пост сенатора занимал бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалёв. В мае он скончался.

До этого назначения Петина занимала пост заместителя министра здравоохранения Рязанской области. 

Назначение прокомментировал губернатор Николай Любимов. 

– Она практически всю жизнь проработала в сфере здравоохранения, обладает юридическими знаниями, знаниями бюджетной системы, – отметил глава региона.  – Надеюсь, что она будет представлять Рязанскую область в Совете Федерации на достаточно высоком уровне, потому что здравоохранение и его развитие для нашего региона очень важно. Нам необходимо вопросы здравоохранения и другие вопросы социальной направленности решать очень активно, очень профессионально, очень настойчиво, и я думаю, что Ирина Александровна с этой ролью справится.

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