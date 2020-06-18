Рязанский губернатор определился с новым сенатором

Новым членом Совета Федерации от Рязанской области назначены Ирина Петина. Постановление губернатора опубликовано на сайте газеты «Рязанские ведомости».
Напомним, ранее пост сенатора занимал бывший губернатор Рязанской области Олег Ковалёв. В мае он скончался.
До этого назначения Петина занимала пост заместителя министра здравоохранения Рязанской области.
Назначение прокомментировал губернатор Николай Любимов.
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