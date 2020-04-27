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Рязанский бизнес-омбудсмен поддержал идею Бориса Титова по открытию ТЦ

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Изображение rottonara с сайта Pixabay

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Рязанский бизнес-омбудсмен Михаил Пронин поддержал инициативу Уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова по открытию торговых центров в регионе.

По мнению Михаила Пронина, открытие торговых центров возможно с учетом анализа текущей эпидемиологической ситуации с соблюдением всех требуемых санитарных норм и сохранением запрета на работу детских центров, кинотеатров и других мест, где соблюдать социальное дистанцирование невозможно. Это позволит избежать закрытия торговых центров, убыточности арендаторов, многие из которых сейчас простаивают, а также обеспечить население не только продуктами, но и требуемыми непродовольственными товарами.

Напомним, о необходимости постепенного открытия ТЦ Борис Титов заявил на совещании с представителями отрасли.

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