Рязанские врачи вылечили пациентку с Covid-19 и сопутствующими заболеваниями

После месяца лечения из рязанской БСМП выписали пациентку. Течение Covid-19 долгое время усугублялось сопутствующими заболеваниями: гипертонической болезнью, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца. Информация об этом появилась на сайте регионального минздрава.

65-летнюю подопечную Побединского психоневрологического интерната госпитализировали в БСМП 7 мая в состоянии средней степени тяжести. Результаты компьютерной томографии подтвердили заболевание – у пациентки обнаружили двустороннюю полисегментарную пневмонию, характерную для коронавирусной инфекции с поражением легких до 35% с каждой стороны.

Гипертония и сахарный диабет являются отягчающими факторами при Covid-19 и других заболеваниях легких. Даже одна из этих патологий является показанием к госпитализации возрастного пациента. Женщина страдала еще и ишемической болезнью сердца.

Пациентка находилась под контролем целого ряда врачей – пульмонолога, инфекциониста, эндокринолога, терапевта, кардиолога. Персонал клиники смог найти подход к человеку с особенностями психического развития. Лечение под наблюдением внимательных и отзывчивых специалистов, коррекция сахарного диабета и гипертонической болезни, дыхательная гимнастика дали положительные результаты. У больной нормализовалось давление, уровень сатурации кислорода в крови, температура тела. Оставалось дождаться результатов тестов на Covid-19.

– Мы выписали пациентку в удовлетворительном состоянии. У нее наблюдалась положительная динамика. Длительное время у пациентки оставался положительный мазок на Covid-19, поэтому даже при улучшении самочувствия мы не могли ее выписать. И вот при получении двух отрицательных тестов пациентка смогла вернуться по месту проживания, – рассказала заведующая отделением неотложной терапии Жанна Варенова.

По ее словам, к пациентке доброжелательно относился не только медицинский персонал, но и все пациенты в палате. За время лечения пациентка успела со всеми познакомиться и постоянно находилась под присмотром. Она очень хотела выздороветь и вернуться к своим близким. Выздоровление состоялось благодаря врачам БСМП.