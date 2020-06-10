Рязанка вышла на одиночный пикет к зданию правительства области

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Вечером в среду, 10 июня, жительница Рязани вышла на одиночный пикет к правительству области.

В руках женщина держала плакат с обращение к губернатору Николаю Любимову. Женщина просила его открыть торговые центры и не морить людей голодом.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Рязани и области действует ряд запретов. В том числе и на работу некоторых магазинов, торгующих непродовольственными товарами. От этого страдают предприниматели и владельцы торговых центров.

Николая Любимов раньше объяснял, что пока снимать ограничения нельзя, это требование Роспотребнадзора.