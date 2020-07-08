Рязанка с тремя детьми устроила пикет у правительства

-

Утром в среду, 8 июля, жительница Рязани вышла на одиночный пикет в к зданию правительства Рязанской области.

Женщина – мать троих детей. Она возмущена тем, что в регионе из-за коронавируса не открывают детские сады.

Напомним, недавно стало известно, что на третьем этапе ограничений в Рязани откроются только дежурные группы в детских садах. Позднее по ситуации высказался Роспотребнадзор.

Фото: progorod62.ru