Роспотребнадзор рассказал, почему рязанские детсады не откроют на третьем этапе снятия ограничений

В Роспотребнадзоре назвали причину, по которой на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса не откроют детские сады в Рязани. Информация об этом появилась на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в соцсети ВКонтакте.
В ведомстве подтвердили, что ранее действительно планировалось полностью возобновить работу детсадов на третьем этапе, но был учтён негативный опыт других регионов. Там после открытия детсадов ситуация с COVID-19 ухудшилась.
Также в ведомстве подтвердили, что Рязанская область направила заявку на третий этап снятия ограничений в федеральный Роспотребнадзор. Сейчас регион ждёт ответа из Москвы.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram