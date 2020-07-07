Роспотребнадзор рассказал, почему рязанские детсады не откроют на третьем этапе снятия ограничений

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В Роспотребнадзоре назвали причину, по которой на третьем этапе снятия ограничений из-за коронавируса не откроют детские сады в Рязани. Информация об этом появилась на странице губернатора Рязанской области Николая Любимова в соцсети ВКонтакте.

В ведомстве подтвердили, что ранее действительно планировалось полностью возобновить работу детсадов на третьем этапе, но был учтён негативный опыт других регионов. Там после открытия детсадов ситуация с COVID-19 ухудшилась.

– Это решение связано, прежде всего, с заботой о наших детях. Поэтому пока детские сады начнут работу в формате дежурных групп, – говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

Также в ведомстве подтвердили, что Рязанская область направила заявку на третий этап снятия ограничений в федеральный Роспотребнадзор. Сейчас регион ждёт ответа из Москвы.