Рязанец погиб на Пасху от взрыва петарды

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В Михайловском районе местный житель погиб от последствий взрыва петарды. Об этом сообщает телеканал «Город»

ЧП случилось в воскресенье, 19 апреля, во время празднования Пасхи. Мужчина купил мощную петарду и установил её в бочке с водой. По мнению эксперта, в момент взрыва петарды произошёл гидроудар, от бочки отлетел кусок металла и смертельно травмировал человека.

Больше никто не пострадал. Все остальные люди находились далеко от бочки.  

Следователи проводят проверку по факту случившегося. 

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