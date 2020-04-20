Рязанец погиб на Пасху от взрыва петарды

В Михайловском районе местный житель погиб от последствий взрыва петарды. Об этом сообщает телеканал «Город».
ЧП случилось в воскресенье, 19 апреля, во время празднования Пасхи. Мужчина купил мощную петарду и установил её в бочке с водой. По мнению эксперта, в момент взрыва петарды произошёл гидроудар, от бочки отлетел кусок металла и смертельно травмировал человека.
Больше никто не пострадал. Все остальные люди находились далеко от бочки.
Следователи проводят проверку по факту случившегося.
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