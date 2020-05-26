Рязанцы сообщили о нашествии улиток

Вечером во вторник, 26 мая, в паблике Новости Рязани ВКонтакте появился пост о «нашествии улиток».
– Ребят, кто разбирается, – написано в ВК. – Сегодня в районе второго корпуса сельхоза на Московском нашествие улиток. С чем это связано? Может, катаклизм какой грядёт? Сидят на ветках, стенах…ползут куда-то. Чет страшно.
В комментариях пользователь Андрей Петруцкий предположил, этому способствовали мягкая зима и сырая весна. Все улитки перезимовали и теперь объедают кончики соцветий и нежные листочки.
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