Рязанцев предупредили о дожде, грозах и граде

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Вечером в понедельник, 22 июня, погода в Рязанской области ухудшится. Об этом сообщается в метеопредупреждении, распространённом региональным ГУ МЧС России.

С 18 часов 22 июня до 18 часов 23 июня в Рязани и области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами.

Днём во вторник ожидаются дожди, местами сильные, грозы, возможен град.

Ветер синоптики прогнозируют юго-восточный, с переходом на северо-восточный, скоростью до 10 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 13-18 метров в секунду.