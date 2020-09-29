Жителя Рязанской области объявили в розыск из-за крупного долга по алиментам

Из-за крупного долга по алиментам жителя Рязанской области объявили в розыск судебные приставы. Мужчина задолжал более 900 тысяч на содержание 11-летней дочери.

Исполнительное производство на горе-отца возбуждено в Отеделении судебных приставов по Скопинскому и Милославскому районам. Мелконян Андраник Варданович 08.04.1986 года рождения, зная о своих алиментных обязательствах, игнорирует их.

По месту регистрации, а именно в посёлке Милославское, мужчина не проживает. Он не выходит на связь с судебными приставами. Место его пребывания установить не получается, поэтому должник объявлен в розыск.

Всех, кому что-либо известно о месте пребывания должника, просят обращаться в Дежурную часть регионального Управления ФССП России по телефону +7 (4912) 29-45-00.