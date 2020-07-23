В сквере на улице Октябрьской установят видеонаблюдение и фонари

На улице Октябрьской в Рязани появятся фонари и камеры видеонаблюдения. Речь идёт о сквере, где недавно появился парк военной техники, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поручение установить фонари и камеры дал заместитель мэра Владимир Бурмистров. Кроме того, он поручил осмотреть все военные автомобили к празднованию Дня города, окосить близлежащие газоны.

В сквере в вечернее время будет усилено патрулирование.