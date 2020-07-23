В рязанском транспорте проверяют соблюдение масочного режима. Об этом сообщили очевидцы в паблике Новости Рязани ВКонтакте.

Фотографией поделился очевидец. На ней видно женщину в форме Роспотребнадзора и в маске. Автор поста сделал вывод из увиденного:

Готовьтесь сидеть дома. Делают это они не просто так, — пишет рязанец.

В соцсетях некоторые пользователи высказали своё негодование тем, что приходится носить маски в общественных местах.