В Рязани открылось уникальное гастрономическое пространство. Стильно и вкусно

Чем заняться летним вечером, когда погода не особо располагает к прогулкам и пляжному отдыху? Отличная идея – помечтать или почитать за чашечкой кофе в каком-нибудь уютном месте. Ещё вариант – составить список продуктов и купить всё необходимое для ужина или барбекю с друзьями. В один из таких вечеров мне захотелось провести время с комфортом и пользой. Как раз днём я увидела в соцсетях новость: в Рязани открывается третья очередь торгового центра «Виктория Плаза». Стало очень интересно: каким же стал мой любимый рязанский торговый центр? Тем более ожидания были значительные. В рекламе говорилось и о большом гастромаркете, и об отделе фермерских товаров. Но обо всём по порядку…

В обновлённую «Викторию Плазу» я решила ехать на личном автомобиле после работы. Раньше этому я предпочитала поездки на общественном транспорте. Как правило, в час пик сложно найти свободное место для парковки. Но теперь проблема с размещением авто решена. Проезжаю основное здание ТРЦ, поворачиваю налево буквально 200 метров по ул. 1-я Безбожная, и передо мной новая очередь «Виктории Плазы» с многоуровневым паркингом. Думаю, что одновременно в нем могут разместиться более двухсот автомобилей! Вот уж точно, теперь места хватит каждому! Со спокойной душой, оставив автомобиль на крытом паркинге, я отправилась в торговый центр. Кстати первые два часа парковки – абсолютно бесплатные.

Успела к открытию. В душевной, но в то же время торжественной атмосфере, разрезали ленточку. Гостей встречала приятная музыка.





Фото Татьяны Наумовой

Фото Татьяны Наумовой

Что я увидела, зайдя в новое здание «Плазы»? Современное и комфортное гастрономическое пространство. Такого в нашем городе вы ещё не встречали. И когда вы посетите ТРЦ, поймёте, что я имею в виду. На одной площадке соседствуют кафе и рестораны, бары и кофейни. И всё это наши любимые городские бренды!

Удобное размещение столов, светлое пространство порадуют и шумную компанию, и тихую влюблённую парочку. Здесь с удобством и комфортом можно позавтракать, в уютной атмосфере отдохнуть от работы в обеденный перерыв, провести неторопливый вечер за вкусным ужином. Разнообразие представленных кухонь и гастрономических направлений вас точно порадует. И я уже не говорю о том, какой здесь вкусный кофе!















Кстати, для тех, кто любит свежий воздух, работает летняя веранда.

А совсем рядом на нулевом этаже – фермерская галерея.

Свежие продукты из разных уголков Рязанской области теперь можно встретить в одном месте. И не нужно объезжать несколько магазинов в поисках нужных товаров. Здесь есть товары на любой вкус! Мясные и молочные продукты, рыба, сладости, выпечка и многое другое. Всё свежее и, что очень важно, доступное с точки зрения цен.

Даже для нас, девочек, которые вечно следят за своей фигурой, я нашла подходящий отдел! Разнообразие фруктов и овощей удивляет. А какой же аромат…

Всем своим друзьям я обязательно советую посетить обновлённую «Викторию Плазу». А впрочем, уже завтра мы договорились встретиться там и попробовать на вкус первый рязанский гастромаркет. А в субботу, пред выездом за город, обязательно заедем в фермерскую галерею и купим свежих продуктов, мясо и рыбы для барбекю-пати. Присоединяйтесь и вы!