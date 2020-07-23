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Новости РязаниОбщество

В Рязани могут вернуть левые повороты на Куйбышевском шоссе

7info7

В Рязани могут вернуть левые повороты на Куйбышевском шоссе, если количество жалоб на их отсутствие будет расти. Об этом 23 июля на заседании комитета по ЖКХ Рязанской городской думы сообщил начальник управления благоустройства администрации Рязани Юрий Фурфурак.

О многочисленных жалобах жителей на отсутствие левых поворотов сообщила депутат Галина Трушина, отметив, что людям приходится тратить время и бензин, чтобы воспользоваться альтернативой и попасть на работу на свои предприятия.

Юрий Фурфурак подчеркнул, что отсутствие левых поворотов позволяет избежать дорожно-транспортных происшествий, и при наличии альтернативы их лучше убирать. По данным администрации, пропускная способность дороги в отсутствие левых поворотов увеличилась на 10%. Чиновник также считает, что любые изменения всегда вызывают недовольство жителей и данный вопрос — пример этого.

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